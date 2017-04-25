فيديو | 5 ساعات لإنقاذ عامل انهار عليه التراب في حفرة بدبي

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشرت شرطة دبي على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كيف سارعت لإنقاذ عامل بعد سقوط التراب والأحجار عليه في حفرة تجري فيها المياه.
وأظهر الفيديو علوق العامل تحت التراب في حفرة عميقة، حيث تجاوبت الشرطة بشكل سريع وفعال وباستخدام الآليات والمعدات لاستخراجه من بين كتل التراب والأحجار، قبل أن يتعرض للاختناق.
وأفادت الشرطة بأن العملية استغرقت قرابة 5 ساعات، نظراً لصعوبة موقع الحادث، إضافة لجريان مياه الجوفية في الحفرة بكميات كبيرة، مما عرقل عملية الإنقاذ، وتم إخراج المصاب وكانت حالته مستقرة وتم تسليمه إلى المسعفين المتواجدين في موقع الحادث.
#شرطة_دبي تنقذ عاملاً انهال عليه التراب في حفرة.
التفاصيل :https://t.co/sFvoDecMgT#أخبار #أمنكم_سعادتنا pic.twitter.com/teoHwKEOqX
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 25, 2017