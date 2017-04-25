26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو وصور | فرضيات القبض على مطلوبين وحماية شخصيات مهمة في تمرين قوة الأمن الخاصة الثانية
﻿

فيديو وصور | فرضيات القبض على مطلوبين وحماية شخصيات مهمة في تمرين قوة الأمن الخاصة الثانية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفذت قوة الأمن الخاصة الثانية بمنطقة مكة المكرمة التمرين التعبوي الرابع تحت شعار “تجهيز الرجال لتنفيذ المهام”، والذي اشتمل على عدد من الفرضيات التي تختبر جاهزية أفراد القوة لأداء المهام الموكلة لهم.

واشتمل التمرين على عدد من الفرضيات في مكافحة الإرهاب وحماية الشخصيات المهمة والقتال في المباني، والاشتباك في المناطق المفتوحة والجبلية، حيث قامت القوة المدرعة مع طيران الأمن بتطبيق فرضية القبض على مطلوبين متحصنين في مبنى داخل حي سكني وتطهيره، وكذلك القبض على مطلوبين في إحدى المزارع.

كما تضمن التمرين فرضيات تأمين نقاط الفرز والحراسة الخارجية وكيفية صد هجوم إرهابي والتعامل معه، واستعراض مهارات فرق القناصة، وتطبيقات الرماية من الطائرة العمودية، والرماية التكتيكية بمختلف مستوياتها، ومهارات استخدام الحبال والنزول من الارتفاعات العالية.

وأقيم ضمن التمرين الماراثون الصحراوي، الذي شارك فيه عدد كبير من منسوبي القوة لمسافة 15 كيلومتراً، بهدف رفع جاهزية رجال القوات الخاصة لياقيًا وقياس مدى قدرة التحمل لديهم، وإعدادهم لأداء المهام التي تُطلب منهم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق