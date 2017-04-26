فيديو | النمر: لن ننشغل بقضية عوض خميس .. ونطمح لتحقيق أرقام قياسية بتاريخ أبريل 26, 2017 رياضة ،فيديو Tweet واتس آب طباعة الصفحة البريد الإلكتروني (أنحاء) – متابعات : ــ وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الي العاصمة السعودية الرياض قادماً من مسقط بعد خوضه مباراة دوري ابطال اسيا. وحسم التعادل السلبي مواجهة نادي الهلال السعودي و نادي بيروزي الايراني في المباراة التي اقيمت مساء يوم الأثنين في دوري ابطال اسيا. و من جانبه قال عبدالرحمن النمر نائب رئيس الهلال :”كنا نطمح للفوز في مواجهة بيروزي.. تبقى لنا مواجهتين بالدوري ونطمح لتحقيق أرقام قياسية”. و تابع :” لن ننشغل بقضية عوض والوسط الرياضي منزعج من تأخر القرارات ونأمل من ان تكون القرارات خلاف ما تم تسريبه”. و رفع الهلال رصيده لتسع نقاط بعد ثالث تعادل في خمس مباريات بالمجموعة الرابعة للبطولة بفارق ثلاث نقاط عن ضيفه الإيراني وتاهل الهلال الي ثمن نهائي البطولة. الهلال عبدالرحمن النمر عوض خميس فيديو