26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رفض توصية تطالب بإنشاء كليات رياضة بدنية للبنات بمجلس الشورى.. بفارق 3 أصوات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض :-

رفض مجلس الشورى إجازة توصية مقدمة من 3 عضوات، تطالب بإنشاء كليات رياضة بدنية للبنات، حيث أيد التوصية 73 عضواً، في حين كانت بحاجة لـ76 صوتاً ليقرها المجلس.

وناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس الثلاثاء، توصية مقدمة من العضوات “الدكتورة لطيفة الشعلان ولينة آل معينا وعطا السبيتي” تطالب بإنشاء كليات لتخريج كوادر وطنية نسائية متخصصة في مجال الرياضة البدنية، وعند طرحها للتصويت حصلت التوصية على تأييد 73 عضواً ومعارضة 57 عضواً، ما أعاق إقرارها من قبل المجلس.

وفيما يرى مؤيدو التوصية من أعضاء المجلس، أن الدولة تتجه لدعم المرأة في ممارسة الرياضة، وأن وكيل هيئة الرياض الأميرة ريما بنت بندر أعلنت مؤخراً افتتاح 250 نادياً نسائياً، يرى معارضوها أن الحاجة للكلية تنظير يحتاج لإثبات، كون أن الكليات الرياضية الخاصة بالشباب والموجودة حاليا لم تحقق نجاحاً.

من جانبها اعتبرت الدكتورة لطيفة الشعلان، أمس الثلاثاء الذي شهد إسقاط توصية إنشاء كليات للرياضة البدنية للبنات يوماً محبطاً للمرأة السعودية، مضيفة أنها تهنئ الأوروبيات وبقية الجنسيات باستمرار سيطرتهن على العمل والتدريب في مجال قطاع الرياضة النسائية في المملكة.

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