26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيراً لمهرب مخدرات أردني في تبوك

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات قام بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور بمنطقة تبوك،

وفيما يلي نصه: “بفضل من الله تم القبض على المدعو : إبراهيم محمد البوشي – أردني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وأويد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجانياليوم الأربعاء بمنطقة تبوك”.

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