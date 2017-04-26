26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يتسلم دعوة من رئيس كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، دعوة من فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة استانا.

وقام بتسليم الدعوة لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، معالي وزير خارجية كازاخستان خيرات عبدالرحمانوف، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات فخامة رئيس جمهورية كازاخستان، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير كازاخستان لدى المملكة بخيت باترشاييف.

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