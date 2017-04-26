“هيئة الترفيه” تودع شهر أبريل بـ20 فعالية متنوعة في محافظات ومدن المملكة

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت الهيئة العامة للترفيه، عن 20 فعالية ترفيهية وثقافية متنوعة في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري ، مدعومة من الهيئة وعدد من الجهات الحكومية في عدد من مدن ومحافظات المملكة.
وتتضمن الفعاليات، التي تقام في الفترة من 26 أبريل إلى 3 مايو المقبل أمسيات شعرية، وفروسية، وتراثاً وأنشطة للطفل، وتمتد للتثقيف والأطعمة والحدائق.
حيث تشهد الرياض انطلاق مهرجان “يونفيرس بارك” الرياضي العائلي، بالإضافة لأمسية شعرية للأمير الشاعر سعود بن عبدالله، وفعالية جنودنا أمننا، والمهرجان النسائي الأول “نحن تراثنا” للأزياء التراثية، والسوق التنموي الثقافي الترفيهي، فضلاً عن معرض الواحة الجميلة لاحتضان المواهب، والملتقى العلمي الترفيهي “نورني”.
وفي الخُبر يقام كرنفال “لمة الطيبين”، بجانب بطولة المنطقة الشرقية للفروسية، ومهرجان الطفل والعائلة 2017، أما في جدة فتستمر عروض المسرحية الكوميدية “قلب للبيع”، هذا عدا فعاليات ثقافية وترفيهية أخرى في كل من المدينة وينبع البلد وحائل.