صور | الدفاع المدني يسيطر على حريق جبل أثرب بعد يومين من اشتعاله

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بارق، من السيطرة على الحريق الذي شب منذ يومين في عدد من الأشجار والأعشاب في قمة جبل أثرب شرقي المحافظة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي، إنه تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، فيما تم الإبقاء على عدد من الدوريات لمراقبة الوضع خشية عودة الحريق.
وكان حريق اندلع أول أمس “الإثنين” في قمة جبل أثرب شرقي محافظة بارق، حيث غطى الحريق مساحات شاسعة، فيما كانت عمليات إخماد الحريق تسير بصعوبة نظرا لوقوع الحريق في أجزاء صخرية وعرة جداً يتعذر معها وصول الآليات ومعدات الإطفاء.