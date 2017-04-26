26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شجاعة فتاة تمنع لصاً حاول سرقة نقودها أمام صراف آلي من الهرب
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فيديو | شجاعة فتاة تمنع لصاً حاول سرقة نقودها أمام صراف آلي من الهرب

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