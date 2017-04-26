26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مرور الرياض يعلن عن مزاد علني لبيع المركبات والدراجات النارية
﻿

مرور الرياض يعلن عن مزاد علني لبيع المركبات والدراجات النارية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تعتزم إدارة مرور الرياض إقامة مزاد علني الأسبوع القادم لبيع مجموعة من المركبات والدراجات النارية الموجودة في مواقف الحجز بوادي لبن غرب مدينة الرياض.

أعلن ذلك رئيس معارض السيارات بالشفاء يوسف المالكي عبر خطاب موجه لأصحاب معارض السيارات وأصحاب السكراب والمواطنين والمقيمين، موضحا أن مرور الرياض سيقيم مزادا علنيا على مجموعة من المركبات والدراجات النارية الأحد القادم الموافق 4 شعبان بعد صلاة العصر، وذلك في مقر الحجز بوادي لبن غرب مدينة الرياض .

ودعا الراغبين في الشراء للحضور لدى لجنة المزاد الأحد القادم، مصطحبين معهم وثائقهم الرسمية، مؤكدا على أن سداد قيمة المركبة سيكون نقدا.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق