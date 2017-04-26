26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: 1.2 مليون سعودي بقوائم الانتظار.. وندرس إنشاء 3 ضواحٍ في 3 مناطق

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تدرس وزارة الإسكان إنشاء 3 ضواحٍ بكل من الرياض ومكة المكرمة والأحساء لحل أزمة السكن بهذه المناطق.

وأشار مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، إلى أن عدد المسجلين في قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقاري يقدر بـ1.2 مليون مواطن، وأن عدم التوسع في إنشاء الضواحي يعود للتكلفة المرتفعة للخدمات المطلوبة كالكهرباء والماء.

وأضاف أن الصندوق الذي يجري تحويله حالياً إلى مؤسسة تمويلية ستعمل على إنهاء قوائم الانتظار بين 5 إلى 7 سنوات مقبلة، وأن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو رفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 47% إلى 52%، ، وفقاً لـ”الجزيرة”.

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