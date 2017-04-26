26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتاة تدعو متابعيها في “سناب شات” لحفل مختلط بمكة.. والجهات الأمنية تطيح بها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة بفتاة عشرينية تملك حساباً شهيراً على تطبيق “سناب شات”، وذلك بعد دعوة وجهتها لمتابعيها لحضور حفل مختلط بإحدى الاستراحات داخل حي سكني جنوب العاصمة المقدسة.

وأشارت مصادر إلى أن الفتاة وجهت الدعوة عبر حسابها وأعلنت عن بدء حجز المقاعد لحضور الحفل، وأفادت بأن تكلفة الشخص الواحد 70 ريالاً شاملة وجبة العشاء، لتطيح بها شرطة مكة المكرمة بعد جمع المعلومات ورصد دعوات الحفل.

وأوضحت المصادر أن دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة فتحت تحقيقاً مع الفتاة، كما تم استدعاء صاحب الاستراحة للتحقيق معه حول سماحه بإقامة حفل مختلط داخل استراحته، ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث، وفقاً لـ “سبق”.

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