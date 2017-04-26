26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وزير المالية يتناول العشاء بأحد مطاعم الرياض.. ويأخذ باقي الطعام معه

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر تناول وزير المالية محمد الجدعان طعام العشاء بأحد المطاعم في الرياض، وقيامه بأخذ الطعام الفائض منه معه وعدم تركه في المطعم.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد المواطنين وزير المالية أثناء خروجه من المطعم، فيما سأل مصور الفيديو أحد العاملين في المطعم عما فعله الوزير، فأفاد بأنه أخذ باقي الطعام معه بعد تناوله العشاء.

وقد أشاد المواطن بتصرف الوزير مطالباً الجميع بالاقتداء به والحرص على حفظ النعمة وعدم ترك الطعام الفائض لأنه سيرمى في القمامة.

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