أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | وزير المالية يتناول العشاء بأحد مطاعم الرياض.. ويأخذ باقي الطعام معه
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | قارئ إندونيسي شهير يفاجئه الموت وهو ي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- توفي قارئ إندونيسي شهير يدعى الشيخ جعفر عبدالرحمن على الهواء مباشرة، أثناء قراءته للقرآن
-
فيديو | مواطن يحبط محاولة لص سرقة بضاعة من مر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- رصد مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين محاولة لص فتح سيارة باص ومحاولة سرقتها، قبل
-
-
صور | فأر يتسلل إلي ماكينة صراف آلي ويتلف مبا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تسلل فأر إلى داخل أحد أجهزة الصرف