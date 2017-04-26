26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»شركات التأمين: ربط تجديد التأمين مع الاستمارة كل 3 سنوات يزيد خسائرنا ويرفع الأسعار
﻿

شركات التأمين: ربط تجديد التأمين مع الاستمارة كل 3 سنوات يزيد خسائرنا ويرفع الأسعار

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكد المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، على أنه من الضروري ربط تجديد استمارة المركبة بالتأمين بحيث تُجدد بشكل سنوي مع تجديد التأمين.

وأضاف العيسى أن اختلاف فترة تجديد الاستمارة والتأمين يزيد من خسائر شركات التأمين ويتسبب في رفع سعر التأمين، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه مواطنون بعكس ذلك، حيث يطالبون بربط تجديد التأمين باستمارة المركبة، ليُجدد كل ثلاث سنوات وليس كل عام، خاصة أن كثيراً منهم تكون سجلاتهم خالية من الحوادث.

وكانت مؤسسة النقد قد ألزمت شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق