26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مواطن يحبط محاولة لص سرقة بضاعة من مركبة مندوب مبيعات

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين محاولة لص فتح سيارة باص ومحاولة سرقتها، قبل أن يتدخل صاحب السيارة نفسها ويحبط محاولة اللص سرقة سيارته في اللحظات الأخيرة، حيث كان اللص قد نجح في فتح الأبواب.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مواطناً يصور سيارة “باص” تقف في أحد الشوارع، قبل أن يأتي شخص ويحاول فتح باب السيارة باستخدام شيء ما ونجح في ذلك، قبل أن يتفاجأ بشخص آخر يفتح النافذة ويصرخ في وجهه ليقوم بالفرار.

وقال متداولو المقطع إن من صرخ من وجه اللص هو صاحب السيارة وهو يعمل مندوب مبيعات، وكان اللص يحاول سرقة بضاعة من سيارته، فيما لم يتضح مكان وزمان تصوير الفيديو.

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