26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قارئ إندونيسي شهير يفاجئه الموت وهو يتلو القرآن على الهواء

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

توفي قارئ إندونيسي شهير يدعى الشيخ جعفر عبدالرحمن على الهواء مباشرة، أثناء قراءته للقرآن على المنصة خلال حفل رسمي بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية الإندونيسية.

وأظهر مقطع فيديو الشيخ جعفر، الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا، وهو يتلو آيات من سورة الملك، إلا أنه انحنى فجأة، وبدأ صوته ينخفض ولم يستطع إكمال التلاوة.

وتدخل على الفور طاقم طبي، وأنزله من على المنصة محمولا، إلا أنه توفي فور وصوله المستشفى.

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