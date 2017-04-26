26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حساب المواطن: لم يتم إسقاط أي مسجل.. والدعم قد يشمل من يتجاوز دخله 20 ألف ريال

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قال المشرف على برنامج “حساب المواطن” ماجد إن عدد المسجلين في البرنامج وصل إلى نحو 3 ملايين أسرة، كما نفى إسقاط أي مسجل حتى الآن، لافتا إلى إمكانية شمول الدعم لمن يتجاوز دخله 20 ألف ريال.

وأوضح العصيمي أن المعلومات المدخلة في حساب المواطن في هذه المرحلة لا تشمل قيمة الصكوك العقارية الخاصة بالمواطنين، ولا قيمة التي يملكونها.

وقال إن موعد الصرف مربوط بسياسة الدعم المالي الذي يقر من المقام السامي، بعد رفع التصور لهم في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك خمس فئات للدعم، ولكل فئة مبلغ دعم خاص بها، وستكون مقسمة على عدد الأسرة أو المبلغ المالي، مشيراً إلى أن التحديث ربع السنوي هو الأداة التي بواسطتها سيتم تلافي أية أخطاء، وفقا لـ”الحياة”.

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