أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»حساب المواطن: لم يتم إسقاط أي مسجل.. والدعم قد يشمل من يتجاوز دخله 20 ألف ريال
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