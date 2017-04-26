26 أبريل 2017 مـ / موافق 29 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فلسطين.. دب يلتهم يد طفل في حديقة حيوان بالضفة الغربية

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

أكدت الشرطة الفلسطينية أن دبا التهم يد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 9 أعوام عندما حاول إطعامه خلال رحلة مدرسية لحديقة حيوان في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الصبي اقترب من قفص الدب ليقدم له طعاماً، وإن الدب انقض على يده وقضمها من المرفق. وأكل الدب اليد، ونقل الصبي إلى مستشفى محلي للعلاج.

وبعد الواقعة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، تعليق الرحلات المدرسية إلى الحديقة بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ تدابير السلامة العامة فيها.

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