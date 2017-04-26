صور | التحالف العربي يلقي منشورات على الحديدة.. تدعو الأهالي للإنضمام للحكومة الشرعية

(أنحاء) – متابعات :-
ألقت طائرات التحالف العربي منشورات على مدينة الحديدة، تدعو فيها السكان إلى الانضمام والتعاون مع قوات الحكومة الشرعية، للمساهمة في تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي وصالح، ورفع المعاناة عن الأهالي.
وأكدت المنشورات الاستعداد لبدء تحرير الحديدة من الميليشيات الانقلابية، وجاء في المنشورات التي ألقيت على المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، “أهالينا الكرام في الحديدة.. سيطرة المليشيات الحوثية على ميناء الحديدة سيزيد من المجاعة ويمنع وصول المعونات الإغاثية والدوائية للشعب اليمني الكريم.. بادر بالانضمام لقواتنا الشرعية لصالح استقرار اليمن وأهله.”
وتأتي هذه الدعوة في وقت تتجه فيه القوات الشرعية بدعم من التحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة خلال الأيام المقبلة، حسب “العربية”.