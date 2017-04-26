26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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يقيم ملتقى الشباب والفرص في 10 مايو.. مركز الملك سلمان للشباب يضع الشباب في قلب الرؤية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض : ــ

يربط مركز الملك سلمان للشباب شباب المملكة والرؤية في ملتقى ” الشباب والفرص”، وأعلن المركز عن بداية الإستراتيجية الخاصة للمشروع بملتقى ضخم تم تصميمه ليسهم في تدشين المرحلة الأولى من المشروع في 10 مايو القادم.

وسيشمل الملتقى مشاركة متحدثين مختلفين من شرائح مختلفة وخبرات متنوعة، والعديد من المحاور التي تقوم عليها فكرة الملتقى الأساسية والاستراتيجية.

وسيتناول الملتقى كل الركائز التي اشتملت عليها رؤية 2030 وفق محتوى تم إعداده بعناية وبمشاركة نخبة من المتخصصين والمتحدثين ومصحوبة بمجموعة من المنتجات البصرية والمعرفية للوصول إلى الهدف الأساسي.

وسيقام الملتقى في الرياض بقاعة (أبكس) للمؤتمرات في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وسيركز على الرؤية وقيمتها خصوصا وأنها تضع الشباب في قلبها وأنهم أحد مقوماتها الرئيسية، فيما ستكون هناك منتجات مستمرة طوال العام سيتم الإعلان عنها في أثناء الملتقى .

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب، رئيس اللجنة المنظمة هاني بن مقبل المقبل، أن الملتقى يمثل أحد الأدوار المهمة التي يقوم بها المركز في نطاق استراتيجيته التي تستهدف شباب المملكة.

وأكد المقبل ” مركز الملك سلمان الشباب يتطلع لأن يكون له دور ومبادرة في علاقة الشباب في رؤية 2030، حيث تكمن  قيمة الملتقى في القيمة الحقيقية لشباب المملكة في رؤية 2030 التي وضعتهم في قلب وصلب اهتمامها، وبالتالي انبثق هذا الدور الذي يسعى من خلاله المركز إلى الوصول للفئة المستهدفة برسائل مصممة ومنتقاة وفق معايير معرفية ومهنية محددة ومقننة”.

وعن الاستراتيجية التي يقوم عليها الملتقى بيّن رئيس اللجنة المنظمة المقبل “أن هذا الملتقى يمثل باكورة مسارات مستمرة في علاقة الشباب بالرؤية، حيث سيتبع الملتقى سلسلة من البرامج والمنتجات التي ستستمر طوال السنة مع عدد من الشركاء والجهات المعنية بالشباب في المملكة”.

وختم المقبل تصريحه بأن هذا الملتقى الذي يعتبر أول مشروع غير حكومي يخص الشباب والرؤية، سيكون رافداً معرفيا وتنموياً لتمكين وتعزيز قيمة الشباب، وهذا ما ينطبق أيضا على كل البرامج التي تستهدف الشباب ويتبناها المركز.

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