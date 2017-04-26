26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | خادم الحرمين يقدم واجب العزاء في وفاة ابن الأمير سلطان بن ناصر

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، منزل الأمير سلطان بن ناصر، وذلك لتقديم واجب العزاء في ابنه ناصر، الذي توفي في حادث مروري أمس الأول.

وأظهر مقطع فيديو متداول خادم الحرمين وهو يخرج من المنزل بعد تقديم واجب العزاء، يرافقه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يُذكر أن الأمير سلطان بن ناصر توفي أمس الأول في حادث مروري على طريق الرياض-الطائف، كما توفي في الحادث مرافقه عبدالله بن مترك الدوسري، حيث تمت الصلاة عليهما عصر أمس الثلاثاء.

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