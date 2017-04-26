26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة رجل تايلاندي طعن نفسه في “قلبه” لمحاولة إثبات الخلود

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

توفى رجل تايلاندي أثناء إحياء طقوس العبادة الشعائرية على أرواح الأجداد، حيث غرز سيف في صدره بطرقة خاطئة أدت إلى موته.

وأقدم الرجل البالغ من العمر 25 عاما بغرز سيف في صدره لمحاولة إقناع الجمهور بعدم الموت، أثناء تأديته طقوس عبادة أرواح الأجداد، بحسب ما نقلته ” THE MIRROR”.

وأثيرت حالة من الرعب وسط الجمهور الذي راقبه أثناء غرزه للسيف في صدرة وسقوطه أرضا، حيث تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة ولم يتمكنوا من إسعافه.

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