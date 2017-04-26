26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»العفو ينقذ قاتلاً من حد السيف قبل ساعتين من نقله لساحة القصاص في سيهات
﻿

العفو ينقذ قاتلاً من حد السيف قبل ساعتين من نقله لساحة القصاص في سيهات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قرر أولياء دم قتيل في بلدة سيهات بمحافظة القطيف، اليوم (الأربعاء)، العفو عن قاتل ابنهم قبل ساعتين من الموعد المحدد لتنفيذ حد السيف الحكم الشرعي بقتله قصاصاً.

وكانت الجهات الموكلة بالتنفيذ قد أنهت كافة الإجراءات اللازمة لنقل القاتل من السجن إلى ساحة القصاص عندما قرر ذوو القتيل العفو عنه.

وكان السجين قد ارتكب جريمة القتل قبل أكثر من ٨ أعوام، وألقت الشرطة القبض عليه بعد العثور على جثة القتيل داخل سيارة وقد سُددت له عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسده.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق