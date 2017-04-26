26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مدني بيشة ينقذ 9 أشخاص بعد احتجازهم بشعيب مائي
﻿

مدني بيشة ينقذ 9 أشخاص بعد احتجازهم بشعيب مائي

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الدفاع المدني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بقرية صدر الباقرة بمحافظة‏ بيشة باشرت حادثة احتجاز ثلاث مركبات بداخلها 9 أشخاص بشعيب مائي، لافتاً إلى أنه تم إخراجهم وهم بحالة جيدة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق