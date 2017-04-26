أنت تتصفح:الرئيسية»حوادث»فيديو | حادث مروّع.. “تريلا” تنحرف على طريق جبلي وتتعلق في الهواء جنوب الطائف
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