26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | بدون “شماغ” ولا مرافقين.. وزير الاتصالات الجديد يزور مكاتب شركات الاتصالات ويتحدث مع العملاء

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أجرى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد المهندس عبد الله السواحه زيارة لأحد فروع شركة الاتصالات STC، والتقى عددًا من الجمهور وتحدث معهم عن الخدمات المقدمة لهم.

ويتضح من خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوزير وقد قدم إلى الفرع دون مرافقين، كما أنه تجنب ارتداء الشماغ، حيث بادر بالتحدث مع العملاء في فرع الشركة، وسألهم عن مدى رضاهم عن خدمة الاتصالات بشكل عام، وعمّا إذا كانت لديهم أي ملاحظات يريدون إبلاغه بها.

وكان السواحه قد أعلن أمس (الثلاثاء) أنه اجتمع مع قيادات كبرى شركات الاتصالات في المملكة، وعلق بعد الاجتماع: كنّا واضحين .. “المواطن أولاً”.

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