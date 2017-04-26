26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجهات الأمنية بالرياض تطيح بمقيم سوري أساء لشهداء الطائرة العمودية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت الجهات الأمنية بالرياض بمقيم سوري أساء إلى شهداء الطائرة العمودية التي سقطت باليمن، عبر حسابه الشخصي.

وأوضحت تغريدات للشركة التي يعمل المقيم السوري بأحد فروعها بالرياض على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن الجهات الأمنية تجري تحقيقا معه لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأعلنت الشركة تبرأها مما كتبه أحد موظفيها، معربة عن استنكارها لأي تصرف يسيء للوطن وللجنود البواسل، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة من يسيء لسمعتها.

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