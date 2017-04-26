26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعليم بيشة يوجه بتعليق الدراسة بعدد من المدارس المتضررة إثر الأمطار

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

وجه مدير التعليم بمحافظة بيشة بالإنابة خالد الغامدي بتعليق الدراسة في عدد من المدارس المتضررة من الأمطار بالمحافظة بيشة.

 جاء ذلك لدى تفقده لعدد من المدارس المتضررة من الأمطار كما وجه قائدات المدارس حيالها ورافقه خلال زيارته مدير الأمن بتعليم المحافظة عبدالله شبيب.

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