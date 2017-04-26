26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد مؤلم.. صقر يلتهم قطة حية وصاحبه يكتفي بالتصوير

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر صقراً يلتهم قطة صغيرة حية، في حين اكتفى الشخص مصور المقطع والذي يُعتقد أنه صاحب الصقر بتوثيق المشهد دون أن تحركه صرخات القطة وأنينها.

وبدا في المقطع الذي لم تتجاوز مدته الـ45 ثانية، الصقر وهو يغرس مخالبة بإحكام في قطة صغيرة وينهش جسدها بمنقاره للتغذي عليها، فيما اكتفت القطة بالصراخ وتحريك ذيلها.

وقد عبر متداولو المقطع عن استيائهم الشديد وغضبهم من الشخص الذي صور المقطع، واصفين إياه بأنه منزوع الرحمة وعديم الإنسانية، ومطالبين بالقبض عليه ومحاسبته على فعلته تلك، ليكون عبرة لغيره ممن يعذبون الحيوانات أو الطيور.

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