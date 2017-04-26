26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | طريقة إزالة آليات أمانة جدة للمخالفات بالقوة تثير جدلاً.. والأمانة تردّ
﻿

فيديو | طريقة إزالة آليات أمانة جدة للمخالفات بالقوة تثير جدلاً.. والأمانة تردّ

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أثارت مقاطع فيديو لعمليات إزالة أمانة محافظة جدة لمخالفات بسوق الصواريخ انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع صعود الآليات التابعة للأمانة على الأرصفة وتحطيمها للبضائع المعروضة في السوق، بطريقة وُصفت بالعشوائية وغير الحضارية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، محمد البقمي، في مداخلة على برنامج “معالي المواطن” على قناة “إم بي سي”، إن عمليات الإزالة استهدفت عمالة مخالفة افترشت الطرقات، ما يمنع وصول المركبات لداخل السوق، مؤكداً أن هذه المخالفات تستوجب الإزالة والغرامة.

وأكد في مداخلته أن كثيرا من البضائع التي تباع منتهية الصلاحية أو تالفة وقد يؤدي استعمالها لكثير من الأضرار، ما يستوجب إزالتها في ظل امتناع المخالفين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق