26 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيف يمارس قناص حرس الحدود السعودي عمله

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

رصد تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية” جهود قناصة قوات حرس الحدود في حماية حدود الوطن، من خلال التمركز في الخطوط الأمامية ومنع أي محاولة لانتهاك الحرم الحدودي.

وأكد الجنود القناصة أن عملهم يتطلب الصبر والتحمل الشديد؛ حيث يمكثون في المكان الواحد مدداً طويلة قد تصل إلى اثنتي عشرة ساعة دون حراك، في الظروف المختلفة.

وأظهر التقرير حرص الجنود على التنكر والتمويه على العدو، مستفيدين من الطبيعة المحيطة بهم في ارتداء ملابس تسمح لهم بمراقبة التحركات دون أن يتم رصدهم.

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