فيديو | عائض القرني عبر “تويتر”: اليوم أسعد يوم في حياتي.. تعرّف على السبب

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلن الداعية الدكتور عائض القرني عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طباعة 10 مليون نسخة من كتابه “لا تحزن” باللغة الأوردية.
وعبّر القرني عن سعادته خلال مقطع فيديو نشره، ظهر خلاله مع أحد الأشخاص القائمين على طباعة الكتاب في باكستان.
وأضاف القرني: “اليوم من أسعد أيام حياتي، حيث صليت الفجر في جدة وإذا بأخ باكستاني يخبرني بطباعته 10 مليون نسخة من كتابي (لاتحزن)”، لافتاً إلى أنه لا يتقاضي من حقوق الطباعة شىء.
اليوم من أجمل أيام حياتي،
بُشرى بطباعة كتابي #لاتحزن_10مليون_نسخه_بالاوردو#عائض_القرني
تقبل الله منّا ومنكم🌹 pic.twitter.com/NMOrgWXUxv
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 26, 2017