27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عائض القرني عبر “تويتر”: اليوم أسعد يوم في حياتي.. تعرّف على السبب

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن الداعية الدكتور عائض القرني عبر تغريدة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طباعة 10 مليون نسخة من كتابه “لا تحزن” باللغة الأوردية.

وعبّر القرني عن سعادته خلال مقطع فيديو نشره، ظهر خلاله مع أحد الأشخاص القائمين على طباعة الكتاب في باكستان.

وأضاف القرني: “اليوم من أسعد أيام حياتي، حيث صليت الفجر في جدة وإذا بأخ باكستاني يخبرني بطباعته 10 مليون نسخة من كتابي (لاتحزن)”، لافتاً إلى أنه لا يتقاضي من حقوق الطباعة شىء.

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