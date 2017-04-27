فيديو | عائض القرني عبر “تويتر”: اليوم أسعد يوم في حياتي.. تعرّف على السبب

اليوم من أجمل أيام حياتي،

بُشرى بطباعة كتابي #لاتحزن_10مليون_نسخه_بالاوردو#عائض_القرني

تقبل الله منّا ومنكم🌹 pic.twitter.com/NMOrgWXUxv

— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 26, 2017