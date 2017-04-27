في ثالث محطاتها ضمن جولتها بالمملكة.. جامعة الملك عبدالله تحتضن القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله

(أنحاء) – ثول : ــ
احتضنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله (قيم وحكمة) وذلك بمحطتها الثالثة في ثول، حيث دشنت القافلة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، والدكتور جان لو شامو رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والمهندس نظمي النصر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في الجامعة، وعدد من المسؤولين.
وقال سمو الرئيس التنفيذي للمؤسسة بعد افتتاح القافلة: “يشرفني أن تكون المحطة الثالثة للقافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله هي ثول والتي كانت تعني الكثير للملك عبدالله رحمه الله وذلك من خلال اهتمامه بأهلها وأمره بإنشاء عدد من المشاريع المهمة فيها”.
وأشار سموه بأن القافلة ستستمر في ترحالها هذا العام لتغطي مدناً عدة في المملكة بهدف الترويج والتعريف للمعرض الكبير للملك عبدالله المزمع إقامته العام القادم بمدينة الرياض.
وكانت القافلة التعريفية التي حطت رحالها في محطتها الثانية بمدينة جدة قد حظيت باهتمام كبير من قبل الأهالي الذين تفاعلوا مع القافلة وما تحويه من مقتنيات ومآثر الملك عبدالله رحمه الله، وانعكس ذلك من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته القافلة.
يذكر بأن القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله هي إحدى مبادرات الذكرى التي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في وقت سابق، وتضمنت معرضاً وفيلماً تعريفياً وجائزة دولية وندوة عن الملك عبدالله بن عبدالعزیز. وقد دُشنت القافلة التعريفية بمدينة الرياض أثناء مهرجان “الجنادرية ٣١” لتجول بعد ذلك حول المملكة، وتنتهي جولتها بإقامة المعرض الكبير “الملك عبدالله: قيم وحكمة” في الرياض عام ٢٠١٨م.