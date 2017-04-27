تجاوزات وإجبار على خلع ملابسهن بالكامل.. اعترافات موظفة بمؤسسة رعاية فتيات وحقوق الانسان تحقق | فيديو

موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض

الفتيات تحبس فور وصولها للدار من 5 إلى15 يوم في حبس انفرادي تحت مسمى "حجر صحي"#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/7POQ9I7tri

— خليجية (@Khalejiatv) April 26, 2017