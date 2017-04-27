27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تجاوزات وإجبار على خلع ملابسهن بالكامل.. اعترافات موظفة بمؤسسة رعاية فتيات وحقوق الانسان تحقق | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن مباشرة التحقيق في تجاوزات مؤسسة رعاية فتيات وفق ما أثاره برنامج “يا هلا” أمس، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

وكان برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”‏ قد نقل عن موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض، قولها إن لديها اعترافات مسجلة بخط يد الفتيات حول إجبار الإدارة لهن على التعري الكامل، مؤكدة أن الإدارة تجبر الفتيات على خلع ملابسهن كاملة، والوقوف عرايا تمامًا للتفتيش.

‫وأوضحت الموظفة التي تدعى “نورة”، أن المراقبات يلزمن من الإدارة بالقيام بهذه الممارسات ضد النزيلات، ولا خيار لهن في ذلك”، مضيفة: “حُورِبْتُ من الإدارة بسبب عدم رضاي عن الكثير من الممارسات، وانتهى الأمر بإخراجي من الدار”.

من جانبها، قالت “‏منيرة”، وهي نزيلة سابقة بدار رعاية الفتيات بالرياض، إن الإدارة تطلب من النزيلات خلع كل ملابسهن فور وصولهن للدار، على اعتبار أن هذه قوانين، مؤكدة أنه يتم حبس الفتيات فور وصولهن للدار من 5 إلى 15 يومًا في حبس انفرادي.

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