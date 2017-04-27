تجاوزات وإجبار على خلع ملابسهن بالكامل.. اعترافات موظفة بمؤسسة رعاية فتيات وحقوق الانسان تحقق | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن مباشرة التحقيق في تجاوزات مؤسسة رعاية فتيات وفق ما أثاره برنامج “يا هلا” أمس، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وكان برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” قد نقل عن موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض، قولها إن لديها اعترافات مسجلة بخط يد الفتيات حول إجبار الإدارة لهن على التعري الكامل، مؤكدة أن الإدارة تجبر الفتيات على خلع ملابسهن كاملة، والوقوف عرايا تمامًا للتفتيش.
وأوضحت الموظفة التي تدعى “نورة”، أن المراقبات يلزمن من الإدارة بالقيام بهذه الممارسات ضد النزيلات، ولا خيار لهن في ذلك”، مضيفة: “حُورِبْتُ من الإدارة بسبب عدم رضاي عن الكثير من الممارسات، وانتهى الأمر بإخراجي من الدار”.
من جانبها، قالت “منيرة”، وهي نزيلة سابقة بدار رعاية الفتيات بالرياض، إن الإدارة تطلب من النزيلات خلع كل ملابسهن فور وصولهن للدار، على اعتبار أن هذه قوانين، مؤكدة أنه يتم حبس الفتيات فور وصولهن للدار من 5 إلى 15 يومًا في حبس انفرادي.
موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض
الفتيات تحبس فور وصولها للدار من 5 إلى15 يوم في حبس انفرادي تحت مسمى "حجر صحي"#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/7POQ9I7tri
— خليجية (@Khalejiatv) April 26, 2017
نزيلة سابقة بدار رعاية الفتيات بالرياض:
أول ما يستلمون الحالة يطلبون منها تخلع كامل لبسها#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/4ZATnNtrPI
— خليجية (@Khalejiatv) April 26, 2017
موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض:
لدي اعترافات مسجلة بخط يد الفتيات حول إجبار الإدارة لهن على التعري الكامل!#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/65Po3pnGBL
— خليجية (@Khalejiatv) April 26, 2017
#فيديو
موظفة بدار رعاية الفتيات بالرياض: الإدارة تجبر الفتيات على خلع ملابسهن كاملة والوقوف عرايا تماما للتفتيش#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/jPmlV1hkFB
— خليجية (@Khalejiatv) April 26, 2017