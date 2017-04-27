تعرّف على آخر رسالة كتبها الأمير ناصر بن سلطان قبل ساعات من وفاته في حادث مروري

اخر ما كتب حبيبي واخوي وعزوتي الغالي الله يجعل ما قدمت لليتامى والمساكين في ميزان حسناتك #وفاة_الأمير_ناصر_بن_سلطان #ناصر_بن_سلطان pic.twitter.com/dh9f2ysE8y

— عبدالله بن سلطان (@ASNA_20) April 24, 2017