27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على آخر رسالة كتبها الأمير ناصر بن سلطان قبل ساعات من وفاته في حادث مروري

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشر الأمير عبدالله بن سلطان شقيق الأمير الراحل ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، آخر ما كتبه شقيقه الذي توفي وصديقه عبدالله بن مترك الدوسري، في حادث مروري على طريق الطائف- الرياض.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان في تغريدة على حسابه بتويتر إن “آخر ما كتب حبيبي وأخوي وعزوتي الغالي الله يجعل ما قدمت لليتامى والمساكين في ميزان حسناتك”.

وعن آخر ما كتبه صديق شقيقه قال الأمير: “أخر ما كتب أخوي وحبيبي الغالي ولد خالي عبدالله مترك الدوسري اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم الفردوس”.

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