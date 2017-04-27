تعرّف على آخر رسالة كتبها الأمير ناصر بن سلطان قبل ساعات من وفاته في حادث مروري

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشر الأمير عبدالله بن سلطان شقيق الأمير الراحل ناصر بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، آخر ما كتبه شقيقه الذي توفي وصديقه عبدالله بن مترك الدوسري، في حادث مروري على طريق الطائف- الرياض.
وقال الأمير عبدالله بن سلطان في تغريدة على حسابه بتويتر إن “آخر ما كتب حبيبي وأخوي وعزوتي الغالي الله يجعل ما قدمت لليتامى والمساكين في ميزان حسناتك”.
وعن آخر ما كتبه صديق شقيقه قال الأمير: “أخر ما كتب أخوي وحبيبي الغالي ولد خالي عبدالله مترك الدوسري اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم الفردوس”.
اخر ما كتب حبيبي واخوي وعزوتي الغالي الله يجعل ما قدمت لليتامى والمساكين في ميزان حسناتك #وفاة_الأمير_ناصر_بن_سلطان #ناصر_بن_سلطان pic.twitter.com/dh9f2ysE8y
— عبدالله بن سلطان (@ASNA_20) April 24, 2017
اخر ما كتب اخوي وحبيبي الغالي ولدخالي #عبدالله_مترك_الدوسري اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم الفردوس#وفاة_الامير_ناصر_بن_سلطان#ناصر_بن_سلطان pic.twitter.com/79seFBkksF
— عبدالله بن سلطان (@ASNA_20) April 24, 2017