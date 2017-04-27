27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سلمان العودة يمازح ابنه عقب خروجه من المستشفى: “أهلًا وسهلًا بالنور”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تداوله النشطاء، يظهر فيه نجل الدكتور سلمان العودة الطفل عبدالرحمن، وذلك عقب خروجه من مستشفى الأمن بالرياض، والذي كان يتلقى علاجه فيه عقب إصابته في الحادث المروري الذي توفيت فيه والدته.

وظهر الطفل عبد الرحمن في المقطع بصحبة اخوته أثناء مساعدته للسير على قدميه، حيث قال له “العودة” “أهلًا وسهلًا بالنور” فيرد عبد الرحمن “أنت النور”، وسط حالة من السعادة تسيطر عليه وعلى اخوته.

فيما طلب الطفل عبد الرحمن خلال مقطع الفيديو من كل من سأل عنه الدعاء له، كما وجه لهم الشكر قائلًا “أنا بخير وصحة وعافية”، وفي نفس السياق عبر عدد من متداولو مقطع الفيديو عن فرحتهم بشفاء نجل “العودة”.

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