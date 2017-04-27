27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أمطار غزيرة وصواعق رعدية تتسبب في انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ بطريق “مكة – جدة”

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون على موقع “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية على طريق مكة – جدة السريع، مما تسبب في انقطاع الكهرباء به.

وبيّن الفيديو، الذي وثقه مواطنون، تحول الطريق الذي يربط بين جدة والعاصمة المقدسة لظلام دامس بعد انقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة الموجودة به بشكل مفاجئ عقب هطول صاعة رعدية، ما حدا ببعض قائدي المركبات للتوقف على جانبي الطريق؛ خوفاً على حياتهم في ظل هطول الأمطار.

يذكر أن محافظة بيشة شهدت أمس (الأربعاء)، هطولاً شديداً للأمطار تسبب في تضرر عدد من المستشفيات والمدارس واحتجاز عدد من المركبات؛ ما دفع إدارة التعليم بالمحافظة لتعليق الدراسة بالمدارس المتضررة اليوم (الخميس).

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