الحرس الوطني يشارك بورقة عمل في الملتقى الثاني للأمن والسلامة بجدة

(أنحاء) – جدة : ــ
ضمن التعاون بين القطاعات شاركت وزارة الحرس الوطني ممثلة في القطاع الغربي في الملتقى الثاني للأمن والسلامة والمدرسية لمديري ومديرات المدارس بمحافظة جدة ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة خلال الفترة ( 28-29/ رجب 1438هـ ) والذي عقد بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز وكانت المشاركة بورقة عمل تحت عنوان ( أمن المنشآت التعليمية ) قدمها مساعد مدير إدارة العمليات بالحرس الوطني بالقطاع الغربي العقيد ركن / محمد بن عايض العتيبي.
وجاءت مشاركة الحرس الوطني بناءً على دعوة تلقاها الحرس الوطني في القطاع الغربي من مدير عام التعليم بمحافظة جدة.
وقد تطرق العقيد العتيبي في ورقة العمل التي قدمها لكثير من النقاط المهمة حول التجربة الأمنية لوزارة الحرس الوطني في الخدمات الأمنية للمنشآت التعليمية على وجه التحديد والمنشآت العامة والحيوية بشكل عام.
وأكد العتيبي على أهمية الملتقى وآثاره الإيجابية لكونه يجمع مزيج من الخبرات الطويلة في مجال الأمن والسلامة وتبادل الخبرات بين كافة المشاركين من مختلف القطاعات ذات التخصص والمهنية العالية في هذا المجال , متوقعاً أن يخرج الملتقى بالكثير من التوصيات والنقاط الايجابية لتطوير مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت والمدارس التعليمية وذلك من خلال الأوراق التي طٌرحت خلال فعاليات الملتقى ووجدت اهتمام وقبولاً من المشاركين والحضور .
هذا وقد قدم العقيد العتيبي ورقة العمل لمدة يومين متتاليين خلال فعاليات الملتقى وأجاب على الكثير من استفسارات المختصين ومداخلات وأسئلة الحضور للملتقى .