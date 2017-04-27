المقاومة البلوشية تقتل 10 من عناصر الاحتلال الفارسي .. وجيش العدل يتبنى العملية في منطقة ميرجاوة

(أنحاء) – الأحواز : ــ
نفذت المقاومة البلوشية في مساء اليوم الأربعاء عملية بطولية ضد قوات الاحتلال في منطقة ميرجاوة الحدودية مما أدت إلى مقتل عشرة عناصر وجرح عدد اخر.
وأعلنت منظمة جيش العدل البلوشية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر تبنيها مسؤولية العملية البطولية التي استهدفت قوات حرس الحدود والتي أدت إلى مقتل عشرة من عناصر الاحتلال بينهم ثلاثة ضباط واغتنام اسلحتهم.
وفي تصريح خاص للمكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز –أحوازنا- قال ابراهيم عزيزي رئيس العلاقات العامة لجيش العدل البلوشي ا أن مقاومي كتيبة شيخ نعمة الله التوحيدي إحدى الكتائب المقاومة التابعة لجيش العدل نفذوا هذه العملية البطولية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بلوشستان المحلي اليوم الأربعاء16/4/2017 في منطقة ميرجاوة الحدودية في بلشستان المحتلة، دفاعا عن الشعوب البلوشي الذي يعاني من الظلم والاضطهاد الفارسي يوميا.
وقال رئيس العلاقات العامة في جيش العدل، ان المقاومين نصبوا كمينا لقوات الاحتلال في منطقة ميرجاوة واشتبكوا من عناصر تابعين لحرس الحدود، حيث تمكنوا من قتل عشرة من عناصر الاحتلال وجرح اربعة اخرين وأسر ضابط اخر واغتنام اسلحة وعتاد لهذه القوات المحتلة.
وأضاف عزيزي قائلا أن قوات الاحتلال ترتكب ابشع الجرائم بحق الشعب البلوشي حيث انها تقتل المواطنين الأبرياء وتمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية، وإذ اننا في جيش العدل طالبنا الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الانسان بالتدخل لانقاذ الشعب البلوشي مما يجري ضده من قبل الاحتلال الفارسي الغاشم إلا أننا لم نجد اذانا تصغى لنا وعليه فإننا سنستمر بمقاومتنا حتى طرد اخر جندي فارسي وتحرير اخر شبر من ارض بلوشستان.
ونقلت وكالات الأنباء الفارسي تصريحا للمتحدث الرسمي بإسم قوات الأمن الفارسية العميد منتظر المهدي اعترف خلاله بالعملية التي استهدفت عناصره وقال أن قائد قوات الحرس الحدود ذهب إلى مكان العملية للاطلاع على اخر الاخبار ومجريات الأمور.