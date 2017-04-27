27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سيارة مسرعة تدهس شخصاً حاول تفاديها أثناء عبوره أحد الشوارع بالرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول مستخدمو موقع “إنستغرام” مقطع فيديو لحادث دهس شخص أثناء عبوره الطريق؛ حيث صدمته سيارة مسرعة، إلا أن متداولي الفيديو لم يشيروا إلى زمان وقوع الحادثة.

وأظهر الفيديو، الذي ذكر متداولوه أنه وقع بحي الدخل المحدود بالعاصمة الرياض، شخصاً يحمل أغراضاً اشتراها من أحد المحال وأثناء عبوره الشارع توقف فجأة محاولاً تفادي سيارة مسرعة قادمة نحوه، لكنه لم يتمكن من تفاديها لتصدمه بقوة، فيما لم يتضح مصير الضحية.

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