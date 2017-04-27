27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “المغامسي”: الصلاة في المسجد الأقصى بـ 250 صلاة فيما سواه.. وهذا هو الدليل

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدنية المنورة الشيخ صالح المغامسي أن الصلاة بالمسجد الأقصى لا تقل فضلاً عن الصلاة بالمسجد النبوي والحرم المكي، لافتاً إلى أن الصلاة فيه تعادل 250 صلاة في أي مسجد آخر.

ودلل المغامسي على صحة ما ذهب إليه باستعراض حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، أكد في معناه أن الصلاة في المسجد النبوي تعادل 4 صلوات في المسجد الأقصى، مبيناً أن الصلاة في مسجد النبي تعادل ألف صلاة فيما سواه، ومن ثم فإن الصلاة في المسجد الأقصى تعادل 250 صلاة فيما سواه.

ولفت إلى أن المسجد الأقصى جليل المكانة في الإسلام؛ حيث كان موطئاً للأنبياء والمرسلين، كما جعل البركة حوله وأسري بالنبي محمد إليه لبيان منزلة المكان في الإسلام.

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