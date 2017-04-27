27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بابا الأقباط يفتتح أكبر كنيسة في دول الخليج
﻿

بابا الأقباط يفتتح أكبر كنيسة في دول الخليج

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

دشّن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة قبطية في الكويت، تعد الأكبر على مستوى منطقة الخليج، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وسميت الكنيسة باسم كنيسة القديس مارمرقس وتقع على مساحة 6500 متر مربع، وحضر افتتاحها مسؤولون وشخصيات كويتية رفيعة، وسط إجراءات أمنية مشددة

وذكر البابا تواضروس أن الكنيسة المصرية في الكويت هي أول كنيسة تبنى وتبدأ الخدمة فيها خارج حدود مصر منذ عام 1961، مشيداً برعاية أمير الكويت للكنيسة ولجميع الطوائف والديانات التي تعيش على أرض الكويت.

ويقوم البابا تواضروس بأول زيارة لدولة الكويت، بدأها الأحد الماضي، والتقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق