27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزراء داخلية وخارجية ودفاع مجلس التعاون يجتمعون بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

يعقد وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس في مدينة الرياض اجتماعا مشتركا برئاسة الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول المجلس بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية.

وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إن الوزراء سوف يتدارسون في اجتماعهم المشترك عددا من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية، وتعزيز وتعميق التكامل في العمل الخليجي المشترك، اضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الارهابية المتطرفة.

وأوضح الزياني أن وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس قد اعتمدوا الموضوعات والتوصيات المطروحة في اجتماعهم الذي عقدوه في الرياض بتاريخ 15 و16 مارس 2017م.

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