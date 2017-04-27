أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»ناشطة حوثية وأمها تفتخران ببذاءتهما بوجه “سائق تاكسي” لانتقاده الوضع الاقتصادي.. وتسخران من تشغيله للقرآن
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