27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ناشطة حوثية وأمها تفتخران ببذاءتهما بوجه “سائق تاكسي” لانتقاده الوضع الاقتصادي.. وتسخران من تشغيله للقرآن

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – صنعاء – خالد الردماني:-

قالت الناشطة الحوثية ندى الوزان أنها وأمها هددتا سائق تاكسي بالقتل لانتقاده الوضع الاقتصادي في اليمن، أثناء ذهابهما لدورة تدريبية لتعلم استخدام السلاح، بصنعاء .

وفي منشور لها على “فيس بوك” تفاخرت الوزان باستخدامها وأمها كلمات بذيئة بحق سائق التاكسي، ذكرت بعضها وأخفت كلمات أخرى لأنها كما قالت “كلام أسود” أكثر من الذي أوردته في المنشور .

وصورت الوزان مقطع فيديو قصير لسائق التاكسي بعد أن فتح القرآن الكريم بمسجل السيارة، ساخرة من تصرفه هذا، ومتهمة السائق بالعمالة مع الملك سلمان وقوات التحالف .

وتنتمي الوزان لأسرة هاشمية أصبحت من أغنى الأسر في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلا أنها رغم ثرائها استكثرت مائة ريال يمني (ما يقارب ريال واحد سعودي) على سائق التاكسي الذي طلب 500ريال يمني أجرة المشوار .

وبحسب الناشطة الحوثية، فإن أمها قالت لسائق التاكسي أن اليمن تمر بمرحلة صعبة بسبب “العدوان” ولهذا لن تدفع المائة ريال، إلا أن السائق رد عليها أن الحوثيين نهبوا أموال الدولة واتهموا ما يسموه العدوان بذلك .

واعترفت الوزان أنها وأمها قذفتا سائق التاكسي بكلمات بذيئة منذ صعودهما سيارته إلى أن أوصلهما المكان المطلوب، ووجهتا إليه تهم “العمالة للعدوان” و “الانتماء للطابور الخامس”، كما دعت مليشيا الحوثي إلى القبض عليه بعد أن نشرت صورته وصورة سيارته.

ولقي تصرف ندى الوزان وأمها حملة استنكار كبيرة من قبل اليمنيين على “فيس بوك”، مجددين الدعوة إلى ضرورة القضاء على هذه الثقافة السيئة التي يتفاخر الحوثيون بها، ومشيرين إلى أن النساء اليمنيات لا يتحدثن مع الغرباء إلا بكل احترام وليس كما فعلت ندى الوزان وأمها .

ونشر اليمنيون آلاف البوستات على هاشتاق “#سائق_التاكسي_يمثلني” في الفيس بوك، معبرين عن تضامنهم مع سائق التاكسي، كما لقي شقيق ندى الوزان نصيبه من الانتقاد بسبب إشادته بوقاحة أمه وشقيقته .

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