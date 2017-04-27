أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»شركة طيران أمريكية تعرض 10 آلاف دولار لمن يتخلى عن مكان حجزه في الطائرة
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