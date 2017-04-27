صورة | تفحم 5 أشخاص نتيجة انقلاب سيارتهم في الطائف

(أنحاء) – متابعات :-
لقي 5 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الخميس، نتيجة انحراف السيارة التي كانوا يستقلونها وانقلابها على طريق عشيرة – أبو عشر بالطائف، حيث اشتعلت النيران بالسيارة ما أدى لتفحم جثثهم.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف شادي عابد الثبيتي أنه تمت مباشرة موقع الحادث، وتم العثور على الجثث متفحمة بداخل السيارة وخارجها مشيراً إلى أن فرق الإسعاف واجهت صعوبة في التمييز بينها بسبب تفحمها.
وأضاف الثبيتي أن المتوفين كانوا يستقلون سيارة مرسيدس بانوراما، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم موقع الحادث للجهة المختصة، حسب “سبق”.