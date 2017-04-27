أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التعليم” تبدأ في وضع آليات احتساب درجات غياب ومواظبة الطلاب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
معلومات جديدة حول واقعة تسمم 150 طالبة بالليث...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت صحة القنفذة معلومات جديدة حول أسباب إصابة 150 طالبة بالابتدائية الرابعة بالليث بالتسمم،
-
خادم الحرمين يغادر الرياض متوجهاً إلى جدة...بتاريخ
الرياض – واس :- بحفظ الله ورعايته، غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض
-
القوات البحرية الملكية تعلن فتح القبول في 14 ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية فتح باب التسجيل في دورة الفرد الأساسي رقم 210
-
“التنمية الاجتماعية”: إيداع معاش شهر شعبان وم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، إيداع مبلغ معاشات شهر شعبان لمستفيدي ومستفيدات