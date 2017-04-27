27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التعليم” تبدأ في وضع آليات احتساب درجات غياب ومواظبة الطلاب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة التعليم بدء وضع آليات احتساب درجات غياب طلاب المراحل المختلفة في المواد، وإدراج درجات المواظبة في تقارير الفترات ونتيجة آخر العام، وتثبيت ذلك على نظام “نور”.

وشددت الوزارة على الطلاب والطالبات بضرورة الانضباط والانتظام في الدراسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي، حتى لا تتأثر درجات نتائجهم النهائية.

وأكد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نيّاف الجابري خلال اجتماع ترؤسه لجنة الانضباط المدرسي بحضور ممثلي القطاعات ذات العلاقة يوم أمس الأول الثلاثاء، أهمية إعداد إحصائية يومية بالحضور والغياب للطلاب والطالبات، وضرورة متابعة تنفيذ الخطة على المدارس الأهلية.

وكان وزير التعليم د. أحمد العيسى قد وجه في تعميم عقب الأمر الملكي بتقديم موعد الاختبارات إلى قبل شهر رمضان، بربط درجات المواظبة بحضور الطلاب والطالبات، مشدداً على ضرورة استيفاء جميع مفردات المنهج المدرسي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي.

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