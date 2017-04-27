27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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معلومات جديدة حول واقعة تسمم 150 طالبة بالليث.. وصحة القنفذة تكشف السبب الحقيقي

بتاريخ Uncategorized ،أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت صحة القنفذة معلومات جديدة حول أسباب إصابة 150 طالبة بالابتدائية الرابعة بالليث بالتسمم، مبينة أنه اتضح من خلال الفحوصات المخبرية تلوث مياه الخزانات الأرضية للمدرسة بالميكروبات المعوية البرازية، وأن ما حدث ليس تسمماً غذائياً.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي إن الفحوصات أثبتت زيادة عدد البكتيريا في هواء المدرسة، خاصة في دورات المياه، مضيفاً أنه اتضح من التقصي الوبائي للحالات المصابة، ولبيئة المدرسة وجود ارتباط بين التوزيع المكاني للحالات بالأماكن القريبة من دورات المياه.

وأبان أنه بناءً على التقصي الصحي، ونتائج مركز السموم بمكة اتضح أن ما حدث ليس تسمماً غذائياً، لافتاً إلى أنهم في انتظار التأكيد النهائي لهذه النتائج من مختبرات أخرى.

وأضاف المتحمي أنه تم تقديم جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للمدرسة، كما تم إرسال عدد من التوصيات للتعليم لاتخاذ هذه الإجراءات بصورة دورية في المدرسة.

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