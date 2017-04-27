أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مصادر: جولة مرتقبة لـ “ترامب” بالشرق الأوسط تشمل 3 دول من بينها المملكة
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