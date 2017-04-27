27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: جولة مرتقبة لـ “ترامب” بالشرق الأوسط تشمل 3 دول من بينها المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بواشنطن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة ثلاث دول بالشرق الأوسط من بينها المملكة.

وأوضحت المصادر أن البيت الأبيض بدأ التنسيق للزيارة التي قد تشهد لقاء مع زعماء الخليج في قمة تعقد لدول مجلس التعاون بالرياض.

وأشارت إلى أن موعد الزيارة لم يُحدد بعد وإنما بدأت الاستعدادات للزيارة، التي من المتوقع أن تتم قبل قمة حلف الأطلسي “ناتو” في بروكسيل في ٢٥ مايو المقبل، والتي يحضرها الرئيس الأميركي، ومنها يتوجه إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة الدول السبع في ٢٦ و٢٧ مايو المقبل.

كما لفتت المصادر إلى أن الدول الثلاث هي المملكة ومصر وإسرائيل، مبينة أن جولة وزير الدفاع جيمس ماتيس الأسبوع الماضي كانت تحضيراً للزيارة الرئاسية، وفقا لصحيفة “الحياة”.

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