27 أبريل 2017 مـ / موافق 1 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بارجة روسية تصطدم بسفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال تلفزيون “أن.تي.في” التركي، الخميس، إن بارجة روسية اصطدمت بسفينة شحن في البحر الأسود، قبالة سواحل مدينة إسطنبول.

وأضاف المصدر نفسه أن فرق الإنقاذ انتشلت 45 جنديا روسيا من أفراد طاقم السفينة الحربية، في حين لايزال نحو 15 في عداد المفقودين.

أما وزارة الدفاع الروسية فقد قالت إن سفينة استطلاع بحرية تواجه خطر الغرق في البحر الأسود، إثر تصادمها مع سفينة أخرى.

وأضافت الوزارة أن السفينة ليمان تعاني من ثقب نتيجة للتصادم، الذي وقع الخميس على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مضيق البسفور.

وأوضح بيان الوزارة، الذي نشرته وكالات الأنباء الروسية، أنه لم يصب أحد من طاقم السفينة، وأنهم يحاولون إنقاذها.

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